Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auslieferer rettet Pakete

MindenMinden (ots)

Ein Auslieferungsfahrer überraschte am Freitagmittag einen Dieb auf frischer Tat. So hatte der Langfinger bereits mehrere Pakete aus dessen Zustellfahrzeug entwendet und war gerade im Begriff, sich aus dem Staub zu machen. Der Sehnder entriss dem Tatverdächtigen das Diebesgut, worauf dieser flüchtete. Mithilfe eines Zeugen konnte der Räuber nach kurzer Flucht gestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging gegen 11.30 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein. Hierbei informierte eine Mitarbeiterin der Classic-Tankstelle in der Portastraße über einen versuchten Diebstahl aus einem Zustellfahrzeug und das der Tatverdächtige, gefolgt vom Auslieferer in Richtung Kreishaus flüchtete. Hierauf entsendete die Leitstelle mehrere Streifenwagen. Am Straßenverkehrsamt stießen die Einsatzkräfte dann auf den Geschädigten, der Mithilfe eines Sicherheitsdienstmitarbeiters des Straßenverkehrsamtes den Langfinger gestellt hatte. Hierbei leistete der Mann erhebliche Gegenwehr. Da der Dieb keine Personalien angab, nahmen ihn die Beamten fest und verbrachten ihn ins Mindener Gewahrsam. Die Ermittlungen zur Identität sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell