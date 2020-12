Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei informiert zu Einbruchschutz

Bad Oeynhausen, Lübbecke

Anlässlich der Kampagne "Riegel vor - Sicher ist sicherer" konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Mittwochvormittag, 2. Dezember, an einem Infostand der Polizei Minden-Lübbecke auf dem Wochenmarkt in Bad Oeynhausen zum Thema Einbruchsprävention kostenlos beraten lassen. Ein weiterer Termin ist in der kommenden Woche in Lübbecke geplant.

Dem Angebot des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz kamen einige Interessierte nach und erhielten so am Beratungsstand zahlreiche Informationen aus den Händen der Experten Oliver Thamm und Sören Anderson. Überwiegend ging es dabei um den nachträglichen Einbau von Sicherheitstechnik, aber auch um eine entsprechende Verhaltensprävention. Fragen zum polizeilichen Alltag wurden ebenfalls gestellt und beantwortet.

Wer am Mittwoch keine Möglichkeit hatte, die kostenlosen Beratungen wahrzunehmen, der kann am kommenden Mittwoch, 9. Dezember, ab 9 Uhr auf dem Lübbecker Wochenmarkt am Gänsemarkt erneut auf die Fachexpertise der Polizei bauen. Auch hier werden die Fachberater wieder mit Rat und Tat an ihrem Infomobil den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite stehen. Mehr Infos gibt es unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/polizei-und-buerger-gegen-einbrecher

