Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickdieb bestiehlt hilfsbereite Seniorin (81)

LübbeckeLübbecke (ots)

Eine hilfsbereite 81-jährige Frau wurde Opfer eines Trickdiebes am Dienstagvormittag in Lübbecke. Die Polizei warnt vor der Masche mit dem Wechselgeldtrick.

Die Seniorin war gegen 11 Uhr zu Fuß auf der Mühlengasse zwischen dem Parkhaus Ost und der Ostertorstraße unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Die etwa 50 bis 55 Jahre alte und circa 1,70 Meter große Person verwickelte die Lübbeckerin in ein Gespräch. Dabei bat er sie, ihm Geld zu wechseln. Die Rentnerin zeigte sich hilfsbereit und holte ihr Portemonnaie hervor. Bei der Suche nach Kleingeld bot der gut gekleidete Mann seine Hilfe an.

Als die 81-Jährige später bei einem Einkauf bezahlen wollte, fehlte in ihrer Geldbörse ein 50-Euroschein. Bei der anschließenden Anzeigenerstattung bei der Polizei gab die Seniorin gegenüber den Beamten an, dass ihr bei dem Trickdieb dessen kurzen dunklen Haare sowie sein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild aufgefallen seien.

Die Polizei kennt diese Art von Trickdiebstählen seit vielen Jahren. Bevorzugt treten die Kriminellen auf Parkplätzen oder an Parkhäusern auf, um nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten oder den Einkaufswagen zu fragen. Aber auch in Fußgängerzonen tauchen sie auf, um insbesondere ältere Menschen in ein Gespräch zu verwickeln. Sind ihre Opfer erst einmal abgelenkt oder für einen Augenblick unachtsam, greifen die Diebe gezielt und mit besonderem Geschick nach großen Scheinen in den Geldbörsen.

