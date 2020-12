Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Jugendlicher fährt gegen Garagenwand

PetershagenPetershagen (ots)

Ein Jugendlicher verlor am späten Samstagabend in Ilvese die Kontrolle über sein Auto und krachte in gegen eine Garagenwand. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bemerkten sie beim Petershäger Alkoholgeruch. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Zudem war der 17-Jährige nur im Besitz einer Prüfbescheinigung für "Begleitendes Fahren ab 17 Jahre". Diese wurde sichergestellt. Nach der Unfallaufnahme folgte auf der Polizeiwache in Minden eine Blutprobe.

Gegen 23.15 Uhr wurden Anlieger der Ilveser Straße durch einen lauten Knall auf einen Unfall aufmerksam. Bei einem Blick auf die Straße sahen sie, wie ein Opel gegen eine Garagenwand gefahren war. Hierauf alarmierten sie die Leitstelle der Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche die Lembergstraße aus Richtung Ilveser Holz gefahren war. Beim Einbiegen in die Ilveser Straße verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen die Wand. Der Sachschaden wurde auf mindestens 7.000 Euro taxiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell