POL-MI: Autofahrerin zieht sich bei Kreuzungsunfall schwere Verletzung zu

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

Auf der Kreuzung Ravensberger Straße und Veltheimer Straße kollidierten Samstag Vormittag zwei Fahrzeuge. Hierbei zog sich eine Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxierte man auf rund 20.000 Euro.

Gegen 11.05 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Porta Westfalica mit einem Mercedes Sprinter die Veltheimer Straße aus Richtung Autobahn kommend. Kurz vor der Kreuzung zur Ravensberger Straße hielt er an der Rot zeigenden Ampel der Schrankenanlage an. Nachdem hier wieder freie Fahrt war, wollte er nach links auf die Ravensberger Straße einbiegen. Hier kollidierte er mit einem mit zwei Personen (53 und 54) besetzten Audi A 1, der auf dem Weg in Richtung Möllbergen unterwegs war. Dabei zog sich die 53-jährige Fahrerin aus Porta Westfalica Verletzungen zu, welche im Krankenhaus Vehlen behandelt wurden.

