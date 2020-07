Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Geldbörse

Werdohl (ots)

Taschendiebe erleichtern eine Lüdenscheidern gestern um ihre Geldbörse. Die Dame befand sich zwischen 10.55 und 11.10 Uhr in einem Textil-Discounter an der Bahnhofstraße. Ihre Handtasche hängte sie in den Einkaufswagen. In einem Moment der Unachtsamkeit nahmen Unbekannte die schwarze Lederbörse heraus und gingen stiften.

Die Polizei rät Handtaschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen sie sie stets geschlossen und eng an der Körpervorderseite. Geld, Scheckkarten, wichtige Papiere, etc. sind am besten nah am Körper aufgehoben, z.B. in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wache Werdohl unter 9399-0 entgegen.

