Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Gartenhausaufbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter mehrere Gartenwerkzeuge, welche sie aus einem unverschlossenen Gartenhaus an sich nahmen. Um an den Geräteschuppen zu gelangen, mussten sie zunächst den vorhandenen Zaun überwinden, welcher als Zutrittssicherung dient. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 zu melden.

