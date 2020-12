Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Raub in Parkhaus in Ludwigsburg; Gefährliche Körperverletzung in Tamm

Ludwigsburg: Raub in Parkhaus

Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Wilhelmstraße trat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend gegen 19:45 Uhr einer 44 Jahre alten Frau gegenüber, die zu diesem Zeitpunkt am geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeugs stand und gerade im Begriff war ihr Fahrzeug zu beladen. Der Mann drohte der Frau mit dem Einsatz einer Pistole und forderte sie dabei auf, ihm Geld zu übergeben. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entfernte er sich schließlich zu Fuß. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 190 cm großen Südländer mit dunklen, kurzen Haaren und auffallend dunklen Augen gehandelt haben. Zur Tatzeit war er komplett dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der Rufnummer 0800 1100225 entgegen.

Tamm: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Am Freitag kam es um kurz nach 22 Uhr an der Bushaltestelle "Alter Weg" in Tamm zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, in deren Verlauf drei Jugendliche unter anderem mit einem Messer verletzt wurden. Die drei Jungen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gerieten zunächst mit einem der beiden Täter in eine verbale Auseinandersetzung, welcher sich kurz darauf ein zweiter Täter anschloss. Die beiden bislang unbekannten Täter gingen dann auf die Dreier-Gruppe zu und es kam zu einem Gerangel. Dabei wurde der 17-Jährige mit einem Messerstich im Hüftbereich ernsthaft verletzt. Ein weiterer Geschädigter wurde beim Versuch die Situation zu schlichten durch eine Schnittverletzung an der Hand verletzt. Der dritte Geschädigte erlitt vermutlich durch einen Schlag mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Kopfplatzwunde. Die Verletzungen wurden im Anschluss in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Die beiden männlichen Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Beide Männer sollen circa 17 bis 19 Jahre alt gewesen sein, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren etwa 1,78m groß und dunkel bekleidet. Einer der beiden trug einen Vollbart, der zweite hatte keinen Bart. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07141 189 entgegen.

