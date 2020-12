Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mehrere Einbrüche in Schwieberdingen und Wohnungseinbruch in Ludwigsburg

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Mehrere Einbrüche in Privathäuser

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Verlauf des Freitags im Tatzeitraum zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr Zutritt zu insgesamt fünf Wohnungen im Wohngebiet südlich der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen. An den jeweiligen Objekten wurden Terrassentüren und Fenster aufgehebelt. In einem Fall wurde ein Terrassenfenster eingeschlagen. Entwendet wurde jeweils Schmuck und Bargeld, der Gesamtwert lässt sich bislang noch nicht beziffern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen unter der Rufnummer 07150 31245 zu melden.

Ludwigsburg: Einbruch in Privatwohnung

Am Freitag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentüre einer Wohnung im Ortsteil Eglosheim in der Straße "Straßenäcker" auf und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Sie entwendeten aus der Wohnung Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

