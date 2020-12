Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Geschädigter eines Unfalls gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, sucht den Geschädigten eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Echterdinger Straße in Waldenbuch ereignete. Ein 73 Jahre alter Toyota-Fahrer kam aus Richtung der Stuttgarter Straße und bemerkte während er die Echterdinger Straße entlangfuhr, kurz vor der Einmündung in den Panoramaweg, einen Schlag. Im weiteren Verlauf stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Bei einer Nachschau konnte er jedoch kein beschädigtes Fahrzeug in der Echterdinger Straße feststellen. Zeugen und insbesondere der Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

