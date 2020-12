Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Baucontainer und Anhänger aufgebrochen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannter Täter verschafften sich am Donnerstag gegen 18:50 Uhr Zugang zu einem Areal in der Mühlackerstraße in Sindelfingen-Darmsheim. Auf dem Gelände brachen sie dann drei Baucontainer und einen Anhänger auf. Den bisherigen Erkenntnissen nach wurden verschiedene Baumaschinen und andere Geräte gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wurde in einer ersten Einschätzung auf mindestens 25.000 Euro beziffert. Der verursachte Sachschaden schlägt mit etwa 1.200 Euro zu Buche. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07031 20405 0 erreichbar.

