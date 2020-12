Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Polizei sucht Muldenkipper nach Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die am Freitag gegen 09:55 Uhr auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Von Karlsruhe kommend in Richtung München war ein 57-jähriger Sattelzuglenker auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dort soll ihn ein noch unbekannter Fahrzeuglenker überholt und den Sattelzug während des Überholvorgangs gestreift haben. Hierbei wurde an dem Sattelzug der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend in Richtung München davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen Muldenkipper gehandelt haben. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 entgegen.

