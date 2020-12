Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: "Corona-Selbsthilfegruppe" durch Polizei aufgelöst; Renningen-Malmsheim: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Kuppingen: "Corona-Selbsthilfegruppe" durch Polizei aufgelöst

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Herrenberg bekannt, dass ein 62-Jähriger aus Kuppingen in einer Chatgruppe zur Zusammenkunft im Rahmen einer "Corona-Selbsthilfegruppe" aufgerufen hatte. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um eine nicht genehmigte Personenansammlung und damit um einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung handelt, wurde die Anschrift des 62-Jährigen durch die Beamten überprüft. Im Wohnzimmer des 62-Jährigen konnten durch die Streifen etwa zehn Personen festgestellt werden, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung und ohne den erforderlichen Mindestabstand im Kreis zusammensaßen. Bei der folgenden Personalienfeststellung und Auflösung der Veranstaltung verhielt sich der 62-Jährige Veranstalter uneinsichtig, sodass ihm durch die Beamten vorübergehend eine Handschließe angelegt werden mussten. Zwei der anwesenden Personen entzogen sich zudem der Personalienfeststellung. Die anwesenden Personen müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Renningen-Malmsheim: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit von etwa 09:30 Uhr bis 22:15 Uhr durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Wohnhaus in der Talstraße in Malmsheim. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an Mobiliar und Fenster ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Vermutlich verließen die unbekannten Täter das Haus durch die Eingangstür. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 6050 entgegen.

