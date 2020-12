Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 37-Jähriger nach Hinweis auf Maskenpflicht geschlagen; Murr: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: 37-Jähriger nach Hinweis auf Maskenpflicht geschlagen

Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstag einen Passanten am Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen auf die Maskenpflicht hinwies, wurde er von dessen Begleiter ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 185 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, muskulöser Körperbau, dunkler Teint, trug eine dunkle Jacke, die Haare waren an der Seite kurz rasiert, das längere Haupthaar zur Seite gegelt, Vollbart.

Der Tatverdächtige und der vom 37-Jährigen angesprochene Passant flüchteten nach den Schlägen in Richtung Bahngleise. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung verlief erfolglos. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wenden.

Murr: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 18:05 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Langen Feld" in Murr. Beim Ausparken streifte die Fahrerin eines weißen Mercedes mit Saarbrücker Kennzeichen (SB) einen anderen Mercedes und verursachte einen geschätzten Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß stiegen die Fahrerin und ihre Beifahrerin aus und schauten kurz nach dem Schaden. Danach entfernten sie sich mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07144 900 0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell