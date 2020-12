Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen

Hemmingen: Polizeiposten werden zum Jahreswechsel zusammengeführt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg bereits ankündigte, werden zum 1. Januar 2021 die beiden Polizeiposten in Schwieberdingen und Hemmingen zu einem neuen, gemeinsamen Polizeiposten mit Dienstsitz in Schwieberdingen zusammengeführt, der organisatorisch dem Polizeirevier Ditzingen angegliedert wird. Die beiden Beamten des Polizeipostens Hemmingen werden bereits am 15. Dezember nach Schwieberdingen umziehen und die Dienststelle in Hemmingen wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr besetzt sein. Noch eingehende Anrufe und E-Mails werden automatisch nach Schwieberdingen umgeleitet.

Mit dieser organisatorischen Veränderung ändert sich auch der Zuschnitt bei den Zuständigkeiten: Der neue Polizeiposten Schwieberdingen betreut künftig die Kommunen Hemmingen und Schwieberdingen, den Ditzinger Stadtteil Heimerdingen und den Hardt- und Schönbühlhof. Eberdingen, bislang vom Polizeiposten Schwieberdingen betreut, fällt nunmehr in die Zuständigkeit des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

Kleine Polizeiposten wie die Hemminger Dienststelle mit ihren zwei Haushaltsstellen haben gegenüber größeren Organisationseinheiten gravierende Nachteile: Einen vergleichsweise hohen administrativen Aufwand, eingeschränkte Einsatz- und Präsenzzeiten. Dazu kommt die häufige Besetzung mit nur einem Mitarbeitenden und damit verbunden eine problematische Eigensicherung und kaum Möglichkeiten zum alleinigen Einschreiten. "Wir haben uns daher dazu entschieden, die beiden ohnehin räumlich eng beieinanderliegenden Polizeiposten zusammenzulegen. Nach struktureller Untersuchung der Arbeits- und Einsatzbelastung kam als Standort nur Schwieberdingen in Frage," erklärt Polizeipräsident Burkhard Metzger, der die Zusammenführung in Hemmingen bereits ausführlich erläuterte.

Für die Bürgerinnen und Bürger werden durch diese organisatorische Maßnahme keine nennenswerten Nachteile entstehen. Für Hemmingen und Schwieberdingen werden sich außerhalb der Arbeitszeiten des Polizeipostens eher bessere Interventionszeiten durch das Polizeirevier Ditzingen ergeben.

Mit dieser Organisationsmaßnahme hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg eine ganze Reihe struktureller Maßnahmen abgeschlossen. Nach der Strukturreform 2014 waren den zehn Polizeirevieren in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg 30 Polizeiposten nachgeordnet, von denen einige nur zwei bis drei Haushaltsstellen hatten. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Polizeiposten Bönnigheim und Kirchheim am Standort Kirchheim, die Dienststellen in Asperg und Möglingen am Standort Asperg und nunmehr Hemmingen und Schwieberdingen zusammengeführt. Darüber hinaus wurden die Polizeiposten in Ludwigsburg-Pflugfelden und Neckarweihingen, die jeweils nur über zwei Haushaltsstellen verfügten, geschlossen und der Polizeiposten Tamm vom Polizeirevier Kornwestheim dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zugeordnet.

"Mit diesem Maßnahmenpaket haben wir beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unsere Organisationsmaßnahmen bei den Polizeiposten beendet. ergänzt Metzger. Diejenigen Posten, die derzeit noch weniger Stellen haben, wollen wir mittelfristig personell verstärken," ergänzt Metzger.

Erreichbarkeit des Polizeipostens Schwieberdingen:

Schulberg 1 71701 Schwieberdingen Tel. 07150 31245 Fax 07150 352618 Email: schwieberdingen.pw@polizei.bwl.de

Außerhalb der Dienstzeiten des Polizeipostens Schwieberdingen:

Polizeirevier Ditzingen An der Lache 1-7 71254 Ditzingen Tel. 07156 4352-0 Email: ditzingen.prev@polizei.bwl.de

