Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht; Holzgerlingen: Bargeld aus PKW gestohlen; Sindelfingen: VOrfahrtsunfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Renningen: Unfallflucht

Vermutlich bei einem Wendemanöver kam es am Donnerstag zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr in der Raitestraße in Renningen zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen Mitsubishi, der vor einem Firmengelände auf einem Parkplatz stand. Mutmaßlich war der Unbekannte mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Er machte sich jedoch nach dem Unfall aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen.

Holzgerlingen: Bargeld aus PKW gestohlen

Zwischen Montag 14.15 Uhr und Mittwoch 13.30 Uhr trieben unbekannte Diebe in der Färberstraße und im Akazienweg in Holzgerlingen ihr Unwesen. Den Tätern gelang es auf noch unbekannte Weise sich Zugang ins Innere eines Mercedes und eines Mazda zu verschaffen. In dem Mercedes lagen zwei Geldbeutel in der Mittelkonsole, aus denen die Täter das enthaltene Bargeld stahlen. Aus dem Mazda im Akazienweg entwendeten sie ebenfalls Bargeld, zwei Paar Handschuhe und mehrere Mund-Nase-Masken. Der Wert der Beute beläuft sich auf insgesamt knapp 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0. Die Polizei warnt, das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Sindelfingen: Vorfahrtsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.20 Uhr in der Schwertstraße in Sindelfingen ereignete. Eine 55 Jahre alte Smart-Lenkerin befuhr die Schwertstraße von der Straße "Lange Anwanden" kommend. Auf Höhe der Kreuzung mit der Nüssstraße übersah sie vermutlich eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin, die in der Nüssstraße in Richtung der Neckarstraße unterwegs war. In der Folge nahm die 55-Jährige der 41-Jährigen die Vorfahrt und die beiden PKW kollidierten. Die Frau im Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

