Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mutmaßlicher Autoknacker festgenommen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Böblingen am Mittwoch gegen 18:00 Uhr einen 49-jährigen Tatverdächtigen nach einem versuchten Pkw-Aufbruch festgenommen. Der Zeuge hatte beobachtet, wie er in der Tiefgarage der Kongresshalle einen dort geparkten BMW aufzubrechen versuchte und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige wurde beim Verlassen der Tiefgarage gestellt. Dabei leistete er Widerstand und musste von den Beamten zu Boden gebracht werden. Der 49-Jährige hatte entsprechendes Aufbruchswerkzeug bei sich.

