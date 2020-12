Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der B 27 - Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 05.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord, in Richtung Heilbronn, einen Unfall beobachten konnten. Ein 54 Jahre alter BMW-Lenker fuhr in Richtung Ludwigsburg. Ein noch unbekannter Sattelzuglenker überholte den BMW, wobei sich eine der Hecktüren öffnete und den BMW linksvorne touchierte. Der 54-Jährige versuchte noch durch Hupen und Lichthupe geben auf sich aufmerksam zu machen, doch der Sattelzug-Lenker setzte seine Fahrt weiter in Richtung Ludwigsburg fort. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell