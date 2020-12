Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Ford beschädigt; Renningen: Tresor entwendet; Renningen: Falscher Heizungsmechaniker; Renningen: Hubwagen gestohlen

Ludwigsburg

Leonberg-Ramtel: Ford beschädigt

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Ford, der in der Breitwiesenstraße in Leonberg-Ramtel am Fahrbahnrand geparkt war. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs gegen die linke Heckstoßstange und fuhr anschließend davon. Zu der Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, nun nach Zeugen.

Renningen: Tresor entwendet

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 00:10 Uhr und 01:30 Uhr Zutritt zu einem Sonderpostenmarkt in der Weil der Städter Straße in Renningen. Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangten die Täter ins Gebäude und entwendeten einen Tresor samt dem enthaltenen Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Der Tresor wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte beim Polizeiposten Renningen unter der Tel. 07159 8045-0.

Renningen: Falscher Heizungsmechaniker

Am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr traf eine Seniorin einen noch unbekannten Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße in Renningen an. Der Unbekannte gab sich als Heizungsmechaniker aus und bat die Dame die Heizungen in ihrer Wohnung aufzudrehen. Während die Seniorin dies tat, entwendete der Mann einen Geldbeutel samt Inhalt und darüber hinaus noch Schmuck. Nachdem der Unbekannte die Wohnung daraufhin wieder verlassen hatte, bemerkte die ältere Dame den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt und alarmierte die Polizei. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der auffallend groß und schlank ist. Er trug schwarzes Haar, schwarze Oberbekleidung und hat ein auffallend helles Gesicht. Zeugen, die Hinweise zum falschen Heizungsmechaniker geben können sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Hubwagen gestohlen

Nach einem Diebstahl, der am Donnerstag zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr in der Weil der Städter Straße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein noch unbekannter Täter entwendete einen älteren gelben Hubwagen, der im Bereich eines Wohnhauses neben einem Altkleidercontainer stand. Auf welche Art und Weise der Hubwagen mit kurzer Schaufellänge gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Diesbezüglich sucht der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, nach Zeugen.

