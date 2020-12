Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallverursacher geflüchtet; Freiberg am Neckar-Beihingen: Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden; Murr: Einbruch in Wohnhaus; Ludwigsburg: Vorfahrtsverletzung

(ots)

Ditzingen: Unfallverursacher geflüchtet

In der Straße "Im Mittenbühl" in Ditzingen war am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Discountmarkts ein VW Passat abgestellt. Als der Besitzer gegen 17:35 Uhr zu seinem Wagen lief, soll ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim rückwärts Ausparken gegen seinen VW gestoßen sein. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zur Tatzeit soll der Unbekannte mit einem silbernen Opel Vectra mit ausländischer Zulassung unterwegs gewesen sein. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Subaru, der am Dienstag zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr am Marktplatz im Ortsteil Beihingen geparkt war. Der Pkw stand hinter der Schule auf einem öffentlichen Parkplatz und wurde an der Beifahrerseite in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigt. Der Unbekannte fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

Murr: Einbruch in Wohnhaus

Nach einem Einbruch, der am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr in Murr verübt wurde, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, nach Zeugen. In einem Wohngebiet, dass sich zwischen der Bietigheimer Straße und dem Friedhof befindet, überstieg ein noch unbekannter Täter einen Zaun. So gelangte er auf das Grundstück eines Wohnhauses. Dort hebelte er gewaltsam eine Terrassentür auf und durchwühlte das Haus. Ob dem Einbrecher hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Ludwigsburg: Vorfahrtsverletzung

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 10:20 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Ein 40-jähriger Hyundai-Lenker war auf der Gartenstraße in Richtung der Asperger Straße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße ein. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf den vorfahrtsberechtigten 43 Jahre alten Renault-Lenker, der zeitgleich die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Im Bereich der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 43-jährige Fahrer erlitt hierdurch leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

