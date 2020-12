Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht; Magstadt: Einbrecher ohne Erfolg

Sindelfingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr wurde eine 29-jährige Frau an einem Fußgängerüberweg in der Arthur-Gruber-Straße angefahren und schwer verletzt zurückgelassen. Erst durch einen hinzukommenden unbeteiligten Fahrradfahrer wurde die Frau aufgefunden und konnte schließlich durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs war, fuhr mutmaßlich aus Richtung Mahdentalstraße in die Arthur-Gruber-Straße ein und wollte die Fahrt in die Schillerstraße fortsetzen. Dabei erfasste er die 29-Jährige auf dem gut beleuchteten Fußgängerüberweg. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 68690 in Verbindung zu setzen.

Magstadt: Einbrecher ohne Erfolg

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 18:15 Uhr erfolglos zwei Hauseingangstüren in der Sindelfinger Straße in Magstadt aufzuhebeln. Dabei richteten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, zu melden.

