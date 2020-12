Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn

Stuttgart: Autodiebe stehlen Mercedes und flüchten in Stuttgart-Möhringen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in der Birkacher Straße in Steinenbronn einen schwarzen Mercedes SLK gestohlen. Dazu hatten sie sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einer Garage und zu dem darin unverschlossen abgestellten Pkw verschafft. Die Anwohner waren gegen 03:00 Uhr durch das Geräusch des sich wieder schließenden Garagentores aufmerksam geworden und stellten bei einer sofortigen Überprüfung den Diebstahl fest. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf der gesuchte Mercedes gegen 03:40 Uhr von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Balinger Straße in Stuttgart-Möhringen festgestellt wurde. Das mit zwei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen besetzte Fahrzeug fuhr in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Auf dem Parkplatz des Möhringer Freibades stellten die Unbekannten das Auto ab und flüchteten zu Fuß. Der Mercedes rollte in der Folge gegen einen dort geparkten Chevrolet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Personen, die im Bereich der Birkacher Straße in Steinenbronn verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen der gestohlene schwarze Mercedes SLK nach 03:00 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, in Verbindung zu setzen.

