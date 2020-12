Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Tiefgarage eines Einkaufsmarkts

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Unfall. Ein 59 Jahre alter Mann war zu Fuß in der der Ebene 2 der Tiefgarage zu seinem Auto unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker sehr dicht an ihm vorbei und über seinen Fuß gefahren sei. Anschließend kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen dem 59-Jährigen und dem PKW-Lenker, worauf dieser davonfuhr. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte PKW-Lenker wurde als etwa 65 Jahre alt und kräftiger beschrieben. Er hat blonde Haare. Bei seinem Fahrzeug dürfte es sich um einen Geländewagen mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) handeln. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen.

