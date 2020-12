Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fußgängerin gefährdet - Zeugen gesucht; Großbottwar: Diebstahl aus Pkw

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Fußgängerin gefährdet - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr kam es an einer Fußgängerampel der Stuttgarter Straße an der Einmündung zur Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen zur Gefährdung einer Passantin. Die 47-Jährige überquerte bei grün zeigender Fußgängerampel die Stuttgarter Straße in Richtung Berliner Straße, als ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw die rot anzeigende Ampel in Richtung Stadtmitte Bietigheim-Bissingen überfuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, musste die 47-Jährige nach hinten ausweichen. Der Unbekannte setzte daraufhin unbeirrt seine Fahrt fort. Die Fußgängerin stand unter Schock und musste durch eine andere Verkehrsteilnehmerin versorgt werden. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich mutmaßlich um einen weißen Mercedes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 4050 in Verbindung zu setzen.

Großbottwar: Diebstahl aus Pkw

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr die Scheibe eines in der Friedhofstraße in Großbottwar geparkten, silberfarbenen Opel Astra ein und entwendete einen schwarzen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Durch die zerbrochene Scheibe entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144 9000 zu melden.

