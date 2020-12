Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tatverdächtige schlagen und erpressen 18-Jährigen; Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung in Einkaufszentrum

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Böblingen: Tatverdächtige schlagen und erpressen 18-Jährigen

Ein 18-Jähriger soll am Dienstag gegen 22:00 Uhr im Innenhof einer Schule in der Pestalozzistraße in Böblingen von zwei Tatverdächtigen geschlagen und erpresst worden sein. Demnach hätten zwei männliche, etwa 17 bis 19 Jahre alte Personen den jungen Mann ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe seines Smartphones und Bargeld gefordert. Dem 18-Jährigen gelang in der Folge die Flucht ohne das von den Tätern geforderte Gut herausgeben zu müssen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 melden.

Böblingen: Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung in Einkaufszentrum

Ein bislang unbekannter Täter ritzte mit einem scharfen Gegenstand das Gummiband des Handlaufs einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee ein. Die Tat wurde am Dienstag gegen 17:05 Uhr entdeckt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

