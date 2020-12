Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht; Korntal-Münchingen: versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Wohnungseinbruch

Gerlingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin am Dienstag gegen 16.50 Uhr in der Dieselstraße in Gerlingen verübte. Gemäß einer Zeugenaussage prallte die Frau, die in einem weißen PKW saß, beim Ausparken gegen einen abgestellten Sprinter. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte die Fahrerin, die zwischen 25 und 30 Jahren alt sein dürfte, schlank ist und ihre braunen, langen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, ihre Fahrt fort. Bei dem weißen PKW könnte es sich um einen Opel gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Korntal-Münchingen: versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Mittwoch 00.15 Uhr machte sich ein noch unbekannter Täter vermutlich zweimal an einem Zigarettenautomaten in der Lembergstraße in Korntal zu schaffen. Der hinterlassene Sachschaden deutet daraufhin, dass der Unbekannte versuchte, dem Automat an mehreren Stellen aufzuhebeln, jedoch scheiterte. Der Sachschaden wurde auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156/4352-0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag vergangener Woche und Dienstag 17.35 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im Bahnhofsweg in Korntal ein. Nachdem es dem Unbekannten vermutlich zunächst gelang den Flur des Wohnhauses zu betreten, versuchte er dann die Eingangstür einer der Erdgeschosswohnungen aufzubrechen. Als dieses Vorhaben scheiterte, ging er hinaus und drückte schließlich ein gekipptes Fenster auf, über das er ins Innere klettert. Die Wohnung wurde vollständig durchsucht. Ob dem Täter Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit abschließend noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, bittet Zeugen sich zu melden.

