Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall beim Linksabbiegen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:40 Uhr auf der Kreisstraße 1000 zwischen Hildrizhausen und Ehningen ereignete. Eine 53-jährige Frau war mit einem Mercedes auf der K 1000 in Richtung Ehningen unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Hildrizhausen nach links auf die BAB 81 in Richtung Singen abbiegen. Beim Linksabbiegen achtete sie mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Suzuki einer 19-Jährigen und stieß dem Pkw zusammen. Hierbei erlitt die 53-Jährige schwere und die 19-Jährige leichte Verletzungen. Sie mussten beide durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten befand sich ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Herrenberg im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung war die Einmündung bis etwa 08:40 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es allerdings nicht, da der Verkehr um die Einmündung herumgeleitet wurde.

