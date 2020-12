POL-LB: Sachsenheim: Verkehrsunfallflucht; Sachsenheim: Abfallcontainer in Brand gesetzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sachsenheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Ford Transit, der am Montag zwischen 08:15 Uhr und 12:25 Uhr in der Breuninger Straße in Großsachsenheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Heckschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Sachsenheim: Abfallcontainer in Brand gesetzt

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim rückte am Montag gegen 19:20 Uhr mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug in die Oberriexinger Straße in Großsachsenheim zu einem brennenden Abfallcontainer aus. Aus noch ungeklärter Ursache fing unter einer Überdachung ein Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1100 Liter Feuer. Um ein Übergreifen der Flammen zu vermeiden, schoben die Wehrleute angrenzende Mülltonnen beiseite. Schlussendlich wurde der Brand gelöscht und die Einsatzkräfte rückten wieder ab. Der gefüllte Müllcontainer wurde zerstört und die darüber befindliche Überdachung durch die Hitze beschädigt. Derzeit wird von einem Sachschaden von rund 1.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, in Verbindung zu setzen.

