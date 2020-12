Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Katalysator eines Toyotas abgeschnitten; Dieb legt sich mit Ladendetektiv und Passant an

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Katalysator eines Toyotas abgeschnitten

Ein bislang unbekannter Täter entfernte zwischen Sonntag 15:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr den mittleren Katalysator eines in der Teinacher Straße in Ludwigsburg abgestellten Toyota. Der Katalysator wurde vermutlich mit einem Metallschneidewerkzeug aus dem System herausgeschnitten. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Zeugenhinweise entgegen.

Ludwigsburg: Dieb legt sich mit Ladendetektiv und Passant an

Am Montag kam es im Rahmen eines Ladendiebstahls gegen 17:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Ladendetektiv, einem Passanten und einem 31-jährigen Tatverdächtigen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach zog ein 31-Jähriger unter seiner getragenen Kleidung das Diebesgut an und wollte so das Bekleidungsgeschäft verlassen. Dies war einem Mitarbeiter aufgefallen, der wiederrum den Ladendetektiv verständigte. Als der 45-Jährige dann den 31-Jährigen ansprach und in ein Büro bat, schubste und schlug der Tatverdächtige nach dem Mann. Daraufhin kam es wohl zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Folge ein 21-jähriger Passant dem 45-Jährigen zu Hilfe kam. Gemeinsam konnten sie den 31-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festhalten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

