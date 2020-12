Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Überfall auf Tabakgeschäft

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Polizeihubschrauber sowie die Bundespolizei fahndeten am Sonntagnachmittag im Bahnhofsbereich in Bietigheim-Bissingen nach einem Räuber. Der bislang unbekannte Täter betrat kurz nach 14.00 Uhr ein Tabakgeschäft, das sich im Bahnhofsgebäude befindet. Er gab vor, eine Packung Zigaretten kaufen zu wollen. Der Verkäufer drehte sich hierauf zum Regal um, nahm die Packung heraus und wollte sie dem Täter dann übergeben. Als er sich diesem wieder zuwandte, forderte ihn der Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm das in der Kasse enthaltene Bargeld auszuhändigen. Dem kam der Verkäufer nach, worauf der Täter den Laden verließ und in Richtung der Gleise bzw. des Ausgangs Stuttgarter Straße/Freiberger Straße flüchtete. Anschließend wurden eine Sicherheitsfirma und die Polizei alarmiert. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Er wurde als etwa 185 cm groß beschrieben und dürfte zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Bekleidet war er mit einem babyblauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und dunklen Wollhandschuhen. Er trug darüber hinaus eine schwarze Mund-Nase-Maske und dürfte eine weiße Plastiktüte mitgeführt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell