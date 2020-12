Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Baumaschinen gestohlen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende vom Neubau der Sporthalle der Schule an der Glemsaue in der Gröninger Straße eine Rüttelplatte und einen Vibrationsstampfer des Herstellers Wacker im Wert von etwa 9.000 Euro gestohlen. Beide Maschinen waren mit einem Stahlseil gesichert und verschlossen. Sie müssen mit einem Anhänger oder einem anderen Transportfahrzeug weggefahren worden sein. Personen, die am vergangenen Wochenende im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

