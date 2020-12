Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geschwindigkeitsüberwacung durch die Verkehrspolizeiinspektion: Hunderte Verstöße am Wochenende

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Ludwigsburg sowie auf der Autobahn durch.

Bereits am Freitag wurde zwischen 15.30 Uhr und 20:30 Uhr der Verkehr auf der L1110 bei Sachsenheim überwacht. Hier konnten im Kontrollzeitraum 23 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 70 km/h war der Schnellste mit knapp 100 km/h unterwegs. Im gleichen Zeitraum wurde auch der Verkehr auf der A 81 zwischen Feuerbach und dem Engelbergtunnel überwacht. Hier ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt. Über 450 Fahrerinnen und Fahrer müssen jetzt mit einem Bußgeld, Punkten und einige von ihnen auch mit einem Fahrverbot rechnen. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 166 km/h gemessen.

Am Samstagvormittag wurde dann die A 831 von Stuttgart stadtauswärts überwacht. Innerhalb von fünf Stunden hielten sich hier fast 300 Personen nicht an die Beschränkung von 100 km/h. Auch hier werden mehrere Fahrerinnen und Fahrer einige Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen. Es wurden Fahrgeschwindigkeiten von bis zum 157 km/h gemessen.

Am Sonntagnachmittag wurde das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät auf der L1106 bei Bönnigheim in einer 70er-Zone eingesetzt. Hier waren 28 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu verzeichnen. Der Schnellste fuhr mit 106 km/h an der Messstelle vorbei.

