Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: jugendliche Diebe stehlen von Balkonen, Unfallflucht in der Freudenstädter Straße; Holzgerlingen: Unfallflucht in der Gartenstraße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Böblingen: jugendliche Diebe stehlen von Balkonen

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Sonntag gegen 02.40 in Böblingen vorläufig festgenommen, da sie verdächtigt werden, zuvor diverse Gegenstände von Balkonen in der Liesel-Bach-Straße gestohlen zu haben. Anwohnern war das verdächtige Treiben zunächst aufgefallen. Sie hatten beobachtet, dass drei Unbekannte im jugendlichen Alter auf Balkone geklettert waren und sich dort umgeschaut hätten. Als die Unbekannten dann in Richtung "Langer See" die Flucht ergriffen, ließen sie Gegenstände fallen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Bereich des Fluchtwegs diverse Gegenstände wie Erfrischungsgetränke, Elektrozubehör und ein paar gebrauchte Turnschuhe auffinden. Das vermeintliche Diebesgut wurde beschlagnahmt. Während der Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte auf einem Fußweg beim Flugfeld einen 16-Jährigen fest, der auf die Täterbeschreibung der Zeugen passte. Der Jugendliche wurde hierauf vorläufig festgenommen und durchsucht. Bei ihm fanden die Beamten Zigaretten und Tabak. Da es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handeln könnte, wurden diese Gegenstände auch beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde nun zum Streifenwagen gebracht. Währenddessen beobachtete einer der Polizisten, wie sich in der Nähe ein weiterer Jugendlicher in einem Hauseingang zu verstecken versuchte. Der ebenfalls 16-Jährige wurde im Anschluss auch vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine Getränkedose, Schokolade und eine Uhr auf, die sie ebenfalls beschlagnahmten. Während der Maßnahme beleidigte dieser Tatverdächtige eine Beamtin in übler Weise. Beide Jugendlichen wurden zum Polizeirevier gebracht. Dem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden vorläufig Festgenommenen von einer Erziehungsberechtigten abgeholt, während der andere dem Jugendamt übergeben wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Böblingen: Unfallflucht in der Freudenstädter Straße

Vermutlich gegen 20.40 Uhr kam es am Sonntag in der Freudenstädter Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Einparkten einen Mercedes, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte kümmerte sich anschließend nicht um den Unfall, sondern machte sich kurzerhand davon. Die vorhandenen Spuren deuten auf ein gelbes Verursacherfahrzeug hin. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Unfallflucht in der Gartenstraße

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Kleinwagenlenker, der am Sonntag gegen 21.45 Uhr in der Gartenstraße in Holzgerlingen in einen Unfall verwickelt war. Eine 28 Jahre alte Seat-Fahrerin stellte ihren PKW entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg ab. Noch während sie im Fahrzeug saß, streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren den Seat. Zunächst fuhr der Unbekannte weiter, kam dann jedoch noch einmal zurück und machte sich schließlich wieder davon. Hierbei konnte die Seat-Fahrerin erkennen, dass der Kleinwagen weiß oder gelb gewesen sein dürfte und Stuttgarter Kennzeichen (S-) angebracht sind. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um weitere Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell