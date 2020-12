Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zigarettenautomat aufgebrochen; Besigheim: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Bietigheim-Bissingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei nachdem er in der Höpfigheimer Straße in Bietigheim-Bissingen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten entdeckt hatte. Vor Ort stellten Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen fest, dass der unbekannte Täter den Automaten aufgebrochen und die enthaltenen Zigarettenpackungen gestohlen hatte. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Besigheim-Ottmarsheim: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Keitländerstraße in Ottmarsheim verübte, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, noch Zeugen. Der Unbekannte prallte vermutlich beim Rangieren zunächst gegen einen Opel, der in einer Parklücke stand, und anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Stromverteilerkasten. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

