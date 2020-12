Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 48-jährige Skoda-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der BAB A81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtungen Heilbronn. Hierbei kam sie aus noch ungeklärter Ursache auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte den dort fahrenden Audi, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Fahrzeug, wobei der Skoda gegen eine Betongleitwand schleuderte. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Die beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Zum Zwecke der Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme wurden der linke und der mittlere Fahrstreifen bis 19:00 Uhr gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehrt auf drei Kilometer. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifen im Einsatz.

