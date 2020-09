Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Gestern, zwischen 13:30 und 16:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung im Appartementhaus der Arbeiterwohlfahrt in der Blumenstraße 1 - 5 einzubrechen. Man versuchte, das Türschloss mittels eines spitz zulaufenden Metallgegenstandes zu knacken. Dabei brach das Werkzeug. Die Spitze steckte noch im Schloss. Den Tätern, es kann auch ein Einzeltäter gewesen sein, gelang es nicht, in das Appartement einzudringen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell