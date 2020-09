Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken Gartenmauer gerammt

Erlenbach bei Dahn (ots)

Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Ford bog am frühen Sonntagmorgen gegen 02.20 Uhr von einem Wirtschaftsweg in die Hauptstraße ein. Hierbei kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss ins Schleudern und prallte gegen die Mauer eines Anwesens. Am Fahrzeug entstand hierbei Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte beim 22-jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,16 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden musste.|pidn

