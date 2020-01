Polizei Mettmann

POL-ME: 40-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 2001151

Mettmann (ots)

Am Dienstag (28. Januar 2020) kam es in Velbert-Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Wuppertaler mit seinem VW Golf die Metallstraße aus Richtung Bahnstraße kommend. An der Kreuzung Metallstraße / Langenberger Straße beabsichtigte er nach links in die Langenberger Straße einzubiegen. Dabei stieß er mit einem 40 Jahre alten Fußgänger aus Velbert zusammen, welcher gerade die Kreuzung queren wollte. Der 40-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

