Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scooter-Fahrt mit Folgen

Hauenstein (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach 11 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Dahn in der Waldenburger Straße den 51-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht und dadurch für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden muss. Eine Versicherung bestand jedoch nicht, so dass die Weiterfahrt unterbun-den und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet wurde.|pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06331-9160





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell