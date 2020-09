Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Althornbach (ots)

Zeit: 20.09.2020, 14:55 Uhr Ort: Zweibrücken, Bundesstraße 424 von Hornbach kommend SV: Ein 26-jähriger osteuropäischer Pkw-Fahrer mit festem Wohnsitz in Zweibrücken wurde dabei betroffen, wie er mit einem in Deutschland ungültigen Führerschein am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. | pizw

