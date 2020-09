Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt missachtet - Erheblicher Schaden

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Freitag, gegen 11.20 Uhr, befuhr die 68-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes die Straße "Im Wahrzeichen" und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße geradeaus weiter in die "Otto-Muck-Straße" fahren. Hierbei missachtete sie jedoch nicht nur das für sie geltende Stopp-Schild, sondern auch die Vorfahrt eines die Hauptstraße in Richtung Bundenthal fahrenden 65-jährigen SUV-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei erheblicher Sachscha-den entstand. Der Schaden am Pkw der Unfallverursacherin dürfte rund 35.000 Euro, der Schaden am SUV rund 7.000 Euro betragen. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.|pidn

