POL-HH: 191229-6. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch in ein Mittelreihenhaus in Hamburg-Fuhlsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.12.2019, 13:45 Uhr Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Beim Schäferhof

Beamte der Landesbereitschaftspolizei haben am Samstagnachmittag im Rahmen von Sofortfahndungsmaßnahmen einen 27-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen versuchten Einbruch begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 27-Jährige zum Mittelreihenhaus einer 70-Jährigen begeben und dort mit einem Hammer die Scheibe eines Küchenfensters eingeschlagen.

Die durch den Lärm aufmerksam gewordene Bewohnerin ging daraufhin in die Küche, was den noch außerhalb des Hauses stehenden Tatverdächtigen zur sofortigen Flucht in Richtung Langenhorner Chaussee bewegte.

Die alarmierte Polizei leitete mit 14 Funkstreifenwagen und einigen zivilen Streifenwagen Sofortfahndungsmaßnahmen ein.

Einer Besatzung der Landesbereitschaftspolizei gelang es, den flüchtenden Mann in einem Kleingartenverein zu ergreifen und vorläufig festzunehmen. Den Hammer, den der Flüchtige bei der Festnahme noch bei sich hatte, stellten die Beamten als Beweismittel sicher.

Der 27-Jährige wurde für weitere Ermittlungen und zur Übergabe an den Kriminaldauerdienst (LKA 26) zum Polizeikommissariat 34 gebracht.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere, ob der Mann für weitere Taten verantwortlich sein könnte, führt das für die Region Nord zuständigen Einbruchdezernats (LKA 142).

