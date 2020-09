Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fischteich geplündert

Erlenbach bei Dahn (ots)

Wie erst am Samstag der Polizei bekannt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 04. und 11. September aus einem Fischteich neben der L 490 in unmittelbarer Nähe zu der Erlenbacher Kreuzung frisch eingesetzte Forellen. Aufgrund der Lage des Fischteichs in Straßennähe ist es durchaus möglich, dass der Täter bei Tatausführung beobachtet worden sein könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06391-9160 oder per Email pidahn@polizei.rlp.de zu melden.|pidn

