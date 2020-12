Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Katalysatordiebstahl in Ludwigsburg-Oßweil

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der 54-jährige Geschädigte bemerkte beim Losfahren ein schleifendes Geräusch an seinem Opel Astra, welchen er von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr in der Mönchfeldstraße in LB-Oßweil abgestellt hatte, und begab sich daraufhin in eine Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass der Katalysator vom Fahrzeug abgetrennt und entwendet wurde. Die Beute hat einen Wert von etwa 200 Euro. In der Werkstatt wurde bekannt, dass bereits zwischen 02. und 03. Dezember ebenfalls in Oßweil ein Katalysator eines Opel Astra entwendet wurde. Die Diebstähle werden vom Polizeiposten Oststadt, Tel.: 07141/299200, bearbeitet.

