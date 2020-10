Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter wirft Haustürscheibe ein - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der Dienstagnacht (13.10., 02.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus am Schnellweg in Rietberg informiert.

Eine bislang unbekannte Person habe nach Angaben der Anwohner gegen 02.00 Uhr mehrfach und sehr laut an der Haustür geklopft. Daraufhin hatten sich eine 34-jährige Bewohnerin sowie ein 42-jähriger Bewohner in den Hausflur begeben. Die unbekannte Person warf dann unvermittelt einen Stein durch die Scheibe der Haustür. Hierdurch wurden beide Bewohner leicht verletzt. Die Person flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte keine weitere Beschreibung zu der unbekannten Person abgegeben werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

