Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - Pkw-Fahrer touchiert Radfahrer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagmorgen (10.10., 07.40 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Nordwall/ Cäcilienstraße zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, der hierbei stürzte und leicht verletzt wurde.

Der 16-jährige Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück befuhr die Straße Nordwall und bog im Einmündungsbereich Cäcilienstraße nach rechts ab. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens die Cäcilienstraße in Richtung Nordwall. Der Pkw-Fahrer touchiert den Radfahrer hierbei am Bein, so dass der 16-Jährige stürzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Eine weitere medizinische Behandlung lehnte der 16-Jährige im Rahmen der Unfallaufnahme ab. Zur Beschreibung des flüchtigen weißen Kleinwagens konnten keine näheren Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu dem unfallflüchtigen weißen Kleinwagen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

