Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw überschlägt sich - Alleinunfall auf der B 64

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein VW-Fahrer kam in der Sonntagnacht (11.10., 02.53 Uhr) von der Fahrbahn der B 64 ab und wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 29-jährige Mann aus Beelen befuhr die B 64 aus Rheda kommend, in Richtung Herzebrock-Clarholz. Etwa in Höhe der Brücke Marienfelder Straße verlor der VW-Fahrer bei einem abgebrochenen Überholvorgang, Eingangs einer langgezogenen Linkskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug zunächst in den Straßengraben, überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Bei dem Verkehrsunfall verletzte der VW-Fahrer sich leicht. Er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Durch den eingetroffenen Rettungsdienst wurde der 29-Jährige zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren ambulanten Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug musste aufgrund erheblicher Beschädigungen durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 11 000 Euro.

