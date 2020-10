POL-GT: Radfahrer kollidieren - Zeugenaufruf

Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagmorgen (09.20., 08.06 Uhr) kollidierten zwei Radfahrer auf dem Geh- und Radweg der Prinzenstraße, wobei einer der beiden stürzte und sich verletzte.

Ein 17-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Herzebrocker Straße. Vor dem 17-Jährigen fuhr ein unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg der Prinzenstraße in gleiche Richtung. Den Erkenntnissen nach klingelte der 17-Jährige und kündigte so sein Überholvorhaben an. Gleichzeitig scherte der bislang unbekannte Radfahrer aus und es kam zur Kollision zwischen den Fahrradfahrern, bei welcher der 17-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Zeugen gaben an, dass der Unbekannte zunächst anhielt und Hilfe anbot, sich dann vor dem Eintreffen der Polizei aber vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt und schwarze Haare. Mitteleuropäisches Aussehen. Bekleidet war der Mann mit einem Blaumann und blauer Basecap. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrades hatte der Mann eine Musikbox mit lauter Musik.

Der 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Radfahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

