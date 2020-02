Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 15.02.2020, ca. 23.00 Uhr und Sonntag, dem 16.02.2020, ca. 16.00 Uhr parkt ein 36jähriger Braunlager seinen PKW VW Passat auf dem Parkplatz der Lokalität "Tenne/Blueberry Hill" in der Harzburger Straße, 38700 Braunlage. Als er seinen Passat am Sonntag vom Parkplatz holt stellt er fest, dass dieser am linken Frontbereich (Stoßfänger und Scheinwerfer ) beschädigt ist.

Ein bislang unbekannte/r Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein oder Ausparken den VW gestriffen und dadurch im genannten Bereich zerkratzt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluß ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten den Unfallort und beging somit eine Verkehrsunfallflucht. Am PKW VW Passat entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Die Polizei Braunlage bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise unter der Rufnummer 05520/93260.

i.A. RO

