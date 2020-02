Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung zum Einbruch in Altenau

Goslar (ots)

Pkw-Diebstahl, Einbruch, Verkehrsunfallflucht

Altenau. Am Montagmorgen kam es zwischen 01:00 und 01:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk "Auf dem Glockenberg". Es flüchteten zwei männliche Täter in einem zuvor entwendeten VW-Bus. Auf der Flucht vor dem alarmierten Funkstreifenwagen verunfallte der VW-Bus außerhalb der Ortschaft Altenau. Beide Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort und konnten bislang nicht aufgegriffen werden.

Die männlichen Täter werden von einem Zeugen als schlank und dunkel gekleidet beschrieben, wobei eine Person ein helles Kapuzenshirt unter seiner Oberbekleidung getragen haben soll.

Das Polizeikommissariat Oberharz hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Zeugen, denen die beschriebenen Tatverdächtigen zuvor, ggf. auch im Zusammenhang mit dem weißen VW-Bus, aufgefallen waren oder Angaben zur Identität der beiden machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05323/ 94110-0 zu melden.

i.A. Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell